ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 62 قتيلاً

المصدر: رويترز

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ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 62 شخصاً، وذلك حسبما أفاد موقع «بازا» الإخباري الروسي وفقاً لمعلومات أولية.

كانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قد ذكرت، اليوم، أن 40 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

ووقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق مساء أمس في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على «تلغرام»، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.

وحصلت الوقائع في «كروكوس سيتي هول»، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وبينما نفت أوكرانيا ضلوعها في الحادث، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المسلَّح.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، أمس، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما أعلنه «داعش»، مؤكداً أن الولايات المتحدة حذرت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال وقوع هجوم على أراضيها.

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