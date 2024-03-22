طائرات مسيرة أوكرانية تضرب منشآت لتكرير النفط في روسيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضربت طائرات مسيرة أوكرانية منشآت، تمثل أكثر من عشر قدرة تكرير النفط في روسيا، لكن التخفيض الفعلي في معالجة النفط الخام، ربما يكون نصف هذا الحجم فقط، لأن الصناعة التحويلية في البلاد، يمكن أن تستفيد من الركود الحالي في النظام.

ومن المتوقع أن تتراجع أحجام معالجة النفط الخام الأولية، بمقدار 300 ألف إلى 400 ألف برميل، يومياً، نتيجة للموجة الأخيرة من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لتصل إلى متوسط ما بين خمسة ملايين إلى 5.2 مليون برميل يوميا، حسب تحليلات لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومن شأن خفض بمثل هذا الحجم، أن يدفع معدل تكرير النفط في البلاد، إلى مستويات لم تشهدها، منذ ربيع عام 2022، عندما ابتعد الكثير من المشترين عن المنتجات النفطية الروسية، بعد غزو أوكرانيا.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا، عامه الثالث، تستخدم كييف الطائرات المسيرة لاستهداف الصناعات الرئيسية لدى عدوها، بهدف الحد من إمدادات الوقود إلى خط المواجهة وقطع تدفق أموال النفط إلى خزائن الكرملين.

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