القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيّرين للحوثيين

المصدر: رويترز

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة تابعة للتحالف الدولي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية في بيان فجر اليوم الخميس أنه تم كذلك تدمير زورق مسيّر.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف، وفقا للقيادة المركزية.

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

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