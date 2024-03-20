أضرب عن الطعام لأجل أطفال غزة.. مسؤول أممي يتهم أمن المنظمة بالاعتداء عليه

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة كان قد بدأ إضرابا عن الطعام دعما لأطفال غزة، أن أفراد أمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتدوا عليه، وهو ما نفته المنظمة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المسؤول سقط أثناء مقاومته بالقوة محاولة إخراجه من المبنى بعد رفض طلبه بالتظاهر هناك.

وبدأ برونو دونات، وهو موظف كبير في الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يبلغ من العمر 54 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية وجنسية موريشيوس، إضرابا عن الطعام في الأول من مارس دعما لأطفال غزة.

وأوقف دونات إضرابه عن الطعام، الثلاثاء، قائلا إنه عانى من آلام وقيء عقب الحادث.

وقال إنه مُنع من الدخول عندما حاول دخول المبنى للقاء زميل له في وقت متأخر من الاثنين.

وأضاف لرويترز "لقد سحبوني للخارج.. وفي الخارج، ألقى بي رجل الأمن على الأرض واصطدم رأسي بالرصيف".

وذكر أن الحادث تسبب في نزيف وأظهر لرويترز صورة لإصابة في مؤخرة رأسه قال إنها تسببت في نقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمن طلب مرارا من دونات المغادرة وإنه رفض حتى وقت إغلاق المبنى.

ويسعى دونات إلى لفت انتباه العالم إلى آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة في الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، ومن بينهم أطفال.

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