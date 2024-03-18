كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية أثناء زيارة بلينكن لسول

المصدر: رويترز

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أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر اليوم الاثنين لأول مرة منذ شهرين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكوريا الجنوبية لحضور مؤتمر يستضيفه الرئيس يون سوك يول حول تعزيز الديمقراطية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن عددا من الصواريخ قصيرة المدى حلق لمسافة 300 كيلومتر تقريبا بعد إطلاقه بين الساعة 7:44 و8:22 صباحا (22.44 و23.22 بتوقيت غرينتش) من بيونغ يانغ. وأضافت أن الصواريخ سقطت قبالة الساحل الشرقي.

ونددت كوريا الجنوبية بإطلاق الصواريخ ووصفته بأنه "استفزاز واضح"، وقالت إنها تتبادل المعلومات بشأن الأمر مع الولايات المتحدة واليابان.

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