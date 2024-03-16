أمبري: ناقلة وقود تتعرض لهجوم في البحر الأحمر وأنباء عن انفجارين

المصدر: رويترز

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الجمعة، إن ثمة أنباء عن تعرض ناقلة غاز بترول سائل تحمل علم جزر مارشال لانفجارين وقعا على مقربة منها بينما كانت تمر قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني، وهي ثالث سفينة تجارية تتعرض لهجوم في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وذكرت أمبري أن طاقم السفينة كان يتبع الولايات المتحدة حتى وقت قريب.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان سفينة تجارية تقع في منطقة مماثلة أبلغ عن انفجار على مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة. ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق مما إذا كانت السفينة نفسها هي المقصودة في الواقعتين.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن بشكل متكرر طائرات مسيرة وصواريخ على سفن شحن تجارية دولية في المنطقة منذ منتصف نوفمبر، ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات لأفراد أطقم السفن التي سبق وتعرضت لهجمات.

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين رداً على هجماتهم على حركة الشحن.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين باتجاه البحر الأحمر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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