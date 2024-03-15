ماكرون لا يستبعد مجدداً إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً، أنه لا يستبعد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا للحيلولة دون انتصار روسيا.

وقال ماكرون في حديث لقناتي تي إف 1 وفرانس 2 مساء الخميس: "جميع الخيارات مطروحة.. لكي تحقق السلام في أوكرانيا، لا يمكن أن تكون ضعيفاً".

وأضاف ماكرون: "يجب أن ننظر إلى الوضع بعقلانية، وأن نقول بعزم وإرادة وشجاعة إننا مستعدون لاستخدام الوسائل الضرورية لتحقيق هدفنا المتمثل في ضمان عدم انتصار روسيا في الحرب".

وقال ماكرون إنه بما أن روسيا لا تضع أي قيود على حربها العدوانية ضد أوكرانيا، فإن الغرب ليس مضطراً إلى فرض أي قيود على دعمه لأوكرانيا مقدماً.

وذكر الرئيس الفرنسي أن "الطرف الوحيد الذي سيكون مسؤولاً هو النظام في الكرملين، وليس نحن.. لن نقود هجوماً أبداً، ولن نأخذ زمام المبادرة أبداً، لأن فرنسا قوة سلام".

وقال ماكرون: "إذا انتصرت روسيا، فإن حياة الفرنسيين ستتغير.. لن يكون لدينا أمن في أوروبا"، مضيفاً أن شهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي قد لا تتوقف عند أوكرانيا.

وأشار ماكرون إلى أن "الرغبة في السلام اليوم تعني عدم السماح بسقوط أوكرانيا".

وجاء حديث ماكرون قبيل اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين غداً الجمعة.

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