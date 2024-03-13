بوريل: التجويع سلاح يستخدم ضد السكان في حرب غزة

المصدر: د ب أ

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انتقد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عرقلة شحنات المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة.

وقال بوريل لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، الثلاثاء: "التجويع يستخدم كسلاح في الحرب".

ودون ذكر إسرائيل، أكد بوريل أن الأزمة ليست بسبب كارثة طبيعية أو زلزال، وإنما هي من صنع الإنسان.

وذكر أن تقديم المساعدات عن طريق البحر أو الجو هو مجرد بديل للطرق الطبيعية البرية إلا أنه تم إغلاق هذه الطرق بشكل مصطنع .

جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيويورك.

ويواجه مئات الآلاف من سكان قطاع غزة خطر المجاعة الشديدة بسبب الحرب في القطاع.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فمن غير الممكن في الغالب إيصال شحنات المساعدات إلى بعض مناطق القطاع، حيث تتم إعاقة حركة المتطوعين كما يتم نهب قوافل المساعدات.

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