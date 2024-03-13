أمريكا سترسل حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

المصدر: رويترز

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أعلنت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار في أول خطوة من نوعها منذ شهور مع استمرار عرقلة الزعماء الجمهوريين بالكونغرس لمساعي تقديم أموال إضافية لكييف.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن التمويل يأتي من عمليات توفير غير متوقعة في تكاليف عقود وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وسيستخدم في تقديم قذائف مدفعية وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وبحث مسؤولون أمريكيون أيضا خيار مصادرة نحو 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في عام 2022 لدفع ثمن الأسلحة الأوكرانية.

ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في عام 2022، بينما يتبنى منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب موقفاً أكثر انعزالية.

ويتعرض مجلس النواب الأمريكي لضغوط لتمرير حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحصل التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتاً مقابل 29، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يقاوم طرح مشروع القانون للتصويت.

وقالت وزارة الدفاع الدنمركية اليوم، إن الدنمارك ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل أنظمة مدفعية وذخيرة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار كرونة دنماركية (336.6 مليون دولار).

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم، عن مسؤولين مطلعين قولهم إن دول الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على زيادة جديدة بقيمة خمسة مليارات يورو (5.46 مليارات دولار) لصندوق يستخدم في تمويل الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا.

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