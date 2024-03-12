مقتل 12 شخصاً في انفجارين بمنجمين للفحم في الصين

المصدر: رويترز

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أعلن تلفزيون الصين المركزي أن إثني عشر شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في منجمين للفحم في الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أحدث سلسلة من الحوادث التي تواجه هذه الصناعة بعد المراجعة التي أجرتها الحكومة في الآونة الأخيرة على تشريعات سلامة التعدين.

وأوضح التلفزيون اليوم الثلاثاء أن مخزنا للفحم تحت الأرض مملوكا لشركة في مقاطعة تشونغيانغ بإقليم شانشي انهار قبل منتصف ليل أمس الاثنين مباشرة، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وفقدان اثنين آخرين.

وأضاف أن المخزن مملوك لشركة تاويوان تشينلونغ المحدودة لصناعة الفحم وأن جهود الإنقاذ المكثفة مستمرة حاليا.

يأتي الحادث المميت في شانشي بعد أن أصدرت هيئة سلامة التعدين بالإقليم إشعارا الشهر الماضي يطالب المناجم بالحد من الإفراط في الإنتاج لمنع وقوع الحوادث.

وفي سياق منفصل، قال تلفزيون الصين المركزي إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بينما فُقد اثنان آخران بعد انفجار غاز في منجم للفحم تابع لشركة وايهي إنرجي في إقليم آنهوي بشرق الصين أمس الاثنين.

وفي عام 2023، شهدت الصين سلسلة من حوادث مناجم الفحم المميتة، ما أجبر إدارة سلامة المناجم في البلاد على إعادة صياغة قانون قائم قال مسؤول إنه ينطوي على "مشكلات كبيرة".

وحوادث مناجم الفحم شائعة في الصين. ففي فبراير شباط الماضي، لقي عشرة أشخاص حتفهم في حادث في بينغدينغشان بوسط الصين، مما دفع السلطات المحلية إلى إجراء فحوصات سلامة.

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