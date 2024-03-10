القبض على شخص في لندن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل، عقب أن صدم بسيارته أبواب قصر باكينجهام بوسط لندن.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية عن شرطة العاصمة القول إنه تم إلقاء القبض على الرجل على الفور للاشتباه في ارتكابه ضررا جنائيا، وتم نقله للمستشفى.

وقالت الشرطة إن سيارته " اصطدمت ببوابات " القصر الساعة الثانية ونصف صباحا أمس السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.

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