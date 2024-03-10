مقتل 13 فلسطينياً بينهم أطفال في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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قٌتل 13 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على منزل في المخيم، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل 13 فلسطينياً وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك وسط أنباء باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين (حماس) وإسرائيل، الأحد، في القاهرة وسط إرهاصات بقرب عقد اتفاق صفقة تبادل أسرى.

ولقي إجمالي 82 فلسطينياً حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للقتال، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت. وأصيب 122 شخصاً آخر.

ويرفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ نشوب الحرب إلى 30960 وعدد الجرحى إلى 72524.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حماس هجوماً عسكرياً على البلدات الإسرائيلية المجاورة للقطاع.

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