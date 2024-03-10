رئيس ساحل العاج السابق باجبو يوافق على خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل

المصدر: رويترز

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قال كاتينان كوني المتحدث باسم حزب الشعوب الأفريقية-ساحل العاج لرويترز، إن الرئيس السابق لوران باجبو وافق، السبت، على تمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ودشن باجبو، الذي تولى رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من 2000 إلى 2011، حزب الشعوب الأفريقية-ساحل العاج في عام 2021 بعد تبرئته من تهم ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية وعودته إلى البلاد بعد أن ظل خارجها لمدة 10 أعوام.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد حكمت ببراءة باجبو في 2019 من تهم تتعلق بدوره في حرب أهلية اندلعت بسبب رفضه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

وخسر باجبو قيادة حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الذي أسسه سابقا أمام حليف سابق له في أثناء سجنه لعدة سنوات على ذمة القضية في هولندا، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة كبيرة من المؤيدين.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات في أكتوبر 2025. ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي أعيد انتخابه في 2020، ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى.

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