القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط نحو 28 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

المصدر: د ب أ

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء السبت، إنها "دحرت هجوماً للحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وأسقطت ما لا يقل عن 28 طائرة مسيرة".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها نشر على حسابها بمنصة "اكس"، أن القوات الأمريكية والتحالف دحر اليوم، هجوماً للحوثيين في البحر الأحمر، بين الساعة الرابعة و 8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) تخللت هذه الفترة مزيد من الاشتباكات".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف استطاعت "إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، عدم تضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في هذا الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أي أضرار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفتا سفينة وعدداً من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت الجماعة، إنها استهدفت المدمرات الحربية الأمريكية بسبع وثلاثين طائرة مسيرة.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر الذي يعلن عنه الحوثيون منذ بدء هجماتهم على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

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