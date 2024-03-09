السفارة الأمريكية: "متطرفون" كانوا يعتزمون شن هجوم وشيك في موسكو

المصدر: رويترز

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حذرت السفارة الأمريكية في روسيا من أن "متطرفين" كانوا يعتزمون شن هجوم في موسكو، وذلك بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الروسية إحباط هجوم بإطلاق النار كانت الذراع الأفغانية لتنظيم "داعش" تعتزم تنفيذه على كنيس يهودي.

ولم تقدم السفارة مزيداً من التفاصيل عن طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين على الأفراد تجنب الحفلات الموسيقية والحشود.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، ومنها الحفلات الموسيقية"، ونصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال اليومين المقبلين.

وجاء التحذير الأمريكي بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط هجوم على كنيس يهودي في موسكو كانت تعتزم تنفيذه خلية تابعة لداعش.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان البيانان مرتبطين ببعضهما.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إن خلية تابعة لداعش تعمل في منطقة كالوجا الروسية "كانت تستعد لمهاجمة رواد كنيس يهودي باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف أن القوات الخاصة الروسية تصدت للمسلحين و"حيدتهم" بعدما ردت بإطلاق النار.

وذكر جهاز الأمن "عُثر على أسلحة نارية وذخائر، إضافة إلى مواد تستخدم في صنع عبوة ناسفة بدائية الصنع ومصادرتها".

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