البنتاغون: ميناء غزة المؤقت لإيصال المساعدات سيستغرق "عدة أسابيع"

المصدر: رويترز

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين، الجمعة، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم مليوني وجبة لمواطني غزة يومياً.

وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن 1000 جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة. وتابع البنتاغون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط.

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