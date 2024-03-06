الدفاع الروسية تعلن لأول مرة إسقاط قذيفة "هامر" فرنسية موجهة

المصدر: د ب أ

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أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، للمرة الأولى، قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز /هيمارس/ وقذيفة جوية موجهة من طراز /إيه إيه إس هامر/ فرنسية الصنع".

وأضاف البيان أن "وحدات قوات مجموعة /الغرب/ التابعة للقوات الروسية، حسّنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة على اتجاه كوبيانسك، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفكا، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسفيردلوفسك في جمهورية لوجانسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جندياً، ودبابة و3 مركبات و3 مدافع من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع.

وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة /المركز/ التابعة للقوات الروسية، نتيجة للإجراءات المنسقة، على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضراراً بالقوى العاملة والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية 23 و42 و47 و53 و61 و92 و59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 460 جندياً ودبابتين إحداهما من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع دمرها طاقم دبابة "تي -72 بي 3" الروسية من الطلقة الأولى، كما تم تدمير نظام صواريخ من طراز "بوك" المضادة للطائرات، و4 مركبات مشاة قتالية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 سيارات.

وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية للجبهة.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 260 جندياً ودبابتين، وناقلات جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و14 مركبة ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدافع من طراز "جفوزديكا"، كما دمرت 3 مستودعات للذخيرة.

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