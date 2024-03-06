الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية قبالة اليمن

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إصابة سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن.

وذكرت أمبري أن كياناً يقول إنه "البحرية اليمنية" خاطب السفينة، التي كانت على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن، وأمرها بتغيير مسارها.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفناً مجاورة أبلغت عن سماع دوي انفجار قوي وتصاعد عمود كبير من الدخان.

ويشن مقاتلو حركة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وكانت أمبري أعلنت، عن رصد سفينة للبحرية الهندية في محيط آخر موقع معروف للسفينة المتضررة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز