روسيا تقول إنها تعزز قواتها العسكرية في أوروبا للتصدي لحلف شمال الأطلسي

المصدر: رويترز

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعزز قواتها العسكرية في شمال وغرب البلاد للتصدي لما تعتبره حشداً لقوات حلف شمال الأطلسي بالقرب من روسيا.

ورداً على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وأوشكت السويد على الانضمام أيضاً. ومن المقرر أن يجري الحلف هذا الأسبوع مناورة عسكرية يقول إنه سيشارك فيها أكثر من 20 ألف جندي من النرويج وفنلندا والسويد وستركز على الدفاع المشترك.

وقال شويجو في كلمة أمام كبار القادة العسكريين، دون الخوض في تفاصيل: "في ظل تعزيز القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية وتوسيع الحلف من خلال انضمام فنلندا وفي المستقبل القريب السويد، اتخذنا إجراءات لتعزيز القوات في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي".

وأثارت الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقاتها مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962. وحذر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب من أنه يخاطر بإشعال حرب نووية إذا أرسل قوات للقتال في أوكرانيا.

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