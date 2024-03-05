مواجهة طويلة في مستشفى ألماني تنتهي بتغلب الشرطة على امرأة متحصنة بالداخل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت مواجهة استمرت ساعات في مستشفى في مدينة آخن بغرب ألمانيا في وقت متأخر من يوم الاثنين بتغلب الشرطة على المرأة /65 عاما/ التي تحصنت في غرفة.

ولم تقدم الشرطة في البداية أي معلومات عن صحة المرأة. لكنها قالت إنها لا تعتقد أن أي شخص آخر في المستشفى قد أصيب بجروح.

وشاهد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكان الحادث المرأة وهي تخرج من المنشأة على نقالة.

كانت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما قد تحصنت داخل عيادة في آخن بغرب ألمانيا الاثنين،مما أدى إلى عملية واسعة النطاق للشرطة.

وقالت الشرطة إن المرأة دخلت المستشفى بعد الظهر.

وبعد وقت قصير شوهد الدخان في المنطقة.

وأرسلت الشرطة قوات خاصة إلى الموقع. تم إخلاء الغرف في المنطقة المحيطة.

وكانت هناك "فرقة كبيرة" من ضباط الشرطة في الموقع.

وكانت متحدثة باسم الشرطة في آخن قد أكدت في وقت سابق وجود "شخص مريب" في المستشفى.

وحذرت الشرطة عبر موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "هناك إغلاق طرق وقيود على حركة السكك الحديدية. تجنب المنطقة قدر الإمكان".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز