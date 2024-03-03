روسيا تؤكد مقتل ألف عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدَّت عدة هجمات للجيش الأوكراني، مشيرةً إلى أنها كبَّدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم، أنه على محور كوبيانسك، تم صدّ 5 هجمات، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 35 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين، و3 مدافع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وتم تحييد نحو 240 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ناقلتي جند مدرعتين، و3 مركبات، ومدفع، ومستودع ذخيرة.

وعلى محور أفدييفكا، صدَّت القوات الروسية 13 هجوماً، وحيَّدت نحو 460 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 دبابات، و5 مركبات مشاة، ومدرعتين، و4 سيارات ووحدات مدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، ودحرت أكثر من 250 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة مسيَّرة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة «بيرقدار».

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية ضرب مستودع ذخيرة جوية، إضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 مناطق.

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