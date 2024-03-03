برلين تحقق في تقارير روسية بشأن تسجيل منسوب لمسؤولين عسكريين ألمان

المصدر: رويترز

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أكدت ألمانيا أمس السبت أنها تحقق بشأن ما يبدو أنه تنصت على اتصال هاتفي بعد أن ذكرت روسيا أن تسجيلا لمسؤولين عسكريين ألمان كشف أنهم كانوا يناقشون تقديم أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من كييف لجسر في القرم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس السبت إن المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق فيما يبدو أنها حالة تنصت وأنه من المحتمل أن يكون التسجيل تم تعديله.

وخلال زيارة إلى روما وصف المستشار الألماني أولاف شولتس التسريب المحتمل بأنها "شديد الخطورة"، وقال إنه "يتم الآن توضيحه بعناية شديدة، وبشكل مكثف للغاية وبسرعة كبيرة".

وكانت مارجريتا سيمونيان، وهي صحفية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة روسيا اليوم، أول من ينشر التسجيل الصوتي يوم الجمعة، والذي تم نشره أيضا على قناتها على تليغرام، وقالت إنه كشف أن مسؤولين عسكريين ألمانا "كانوا يناقشون كيفية قصف جسر القرم" الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها في 2014.

واستمعت رويترز إلى التسجيل، ومدته 38 دقيقة، لكنها لم تتمكن من التأكد من صحته بشكل مستقل.

وناقش المشاركون في الاتصال تسليم صواريخ كروز من طراز (توروس) إلى كييف، وهو ما يرفضه المستشار الألماني أولاف شولتس علنا حتى الآن بشدة. كما تحدثوا عن تدريب الجنود الأوكرانيين والأهداف العسكرية المحتملة.

ولم ترد السفارة الروسية في برلين على طلب عبر البريد الإلكتروني أمس السبت للتعليق بشأن مزاعم التجسس المحتمل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة "نطالب بتفسير من ألمانيا".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين أمس السبت "صارت الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي. إنه كشف صارخ للذات".

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