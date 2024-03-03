الآلاف في إسرائيل يتظاهرون ضد الحكومة ويطالبون بإبرام صفقة للمحتجزين

المصدر: د ب أ

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خرج آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، للتظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وللإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين في وسط تل أبيب رددوا شعارات مثل "الانتخابات الآن!".

واستهدف آخرون نتنياهو بهتافات تقول "أنت الرأس، أنت المذنب!".

وقالت إحدى المتحدثات في المسيرة مستخدمة لقب نتنياهو: "أتهمك يا بيبي بتدمير كل القيم التي ربينا أطفالنا عليها، أنا أتهمك يا بيبي، بتحويل بلد بأكمله إلى مشيعي جنائز".

وكانت المرأة قد نجت من الهجوم الذي شنه مسلحو حماس وجماعات أخرى على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، والذي فقدت خلاله شقيقها.

وتراجعت شعبية نتنياهو منذ الهجوم. ويتهم النقاد نتنياهو بإهمال حماية حدود غزة من خلال إعطاء الأولوية لبقائه السياسي على مصالح البلاد.

وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب في غزة. ويهدف الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في غزة إلى سحق حماس.

ووفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس في قطاع غزة، فقد قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 71500 شخص ، معظمهم من النساء والأطفال، على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وانتهت مسيرة احتجاجية دعا إليها أقارب المحتجزين في القدس يوم السبت. وكان المشاركون قد انطلقوا يوم الأربعاء من كيبوتس بالقرب من حدود غزة هاجمه مسلحو حماس في 7 أكتوبر وساروا إلى المقر الرسمي لنتنياهو.

وتهدف المسيرة إلى زيادة الضغط على نتنياهو لضمان الإفراج الفوري عن نحو 100 محتجز لا يزالون لدى حماس.

وبحسب تقارير إعلامية، جرت أيضا احتجاجات ومظاهرات يوم السبت في حيفا وبئر السبع وكذلك أمام فيلا نتنياهو الخاصة في قيسارية.

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