أوكرانيا توقع اتفاقاً أمنياً مع هولندا

المصدر: د ب أ

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أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن امتنانه لهولندا، الجمعة، لتقديمها حزمة مساعدات جديدة، وذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء هولندا مارك روته لأوكرانيا.

وخلال كلمته المسائية اليومية، قال زيلينسكي إن قيمة إمدادات الأسلحة تبلغ ملياري يورو (2.17 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وقال زيلينسكي: "إنه دعم محدد وقوي للغاية. وخلال العام الجاري، يجب أن نحقق نتائج تسمح لنا بإنهاء الحرب بشروط عادلة".

وأوضح زيلينسكي أن هولندا تساعد في تأمين أجواء أوكرانيا من خلال مشاركتها في تحالف الدول الذي يزود كييف بمقاتلات (اف-16).

وكانت حزمة الدفاع جزءاً من اتفاق أمني وقعه روته وزيلينسكي في مدينة خاركيف المدمرة بشدة، الجمعة.

وهذا هو الاتفاق السابع من نوعه بين أوكرانيا ودولة غربية.

وقال زيلينسكي لروته: "أريد أيضاً أشكرك على كل حزمة من الدعم الدفاعي وعلى قيادة هولندا في التحالفات الدفاعية وعلى المساعدة التي نحتاجها بشدة في تعزيز أوروبا والعالم الحر بأسره حتى نتمكن من الوقوف بثبات والدفاع عن دولتنا والدفاع عن شعبنا، وحتى نتمكن من الوصول إلى الطريق نحو السلام".

وأضاف: "إيقاف روسيا هو واجبنا المشترك".

وتعتمد أوكرانيا بشدة على الدعم الغربي في دفاعها المستمر منذ عامين ضد روسيا.

وتتعرض كييف لضغوط بعدما بدأت روسيا تحقق بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة .

ووفقاً للجيش الأوكراني، شنت روسيا هجمات على عدة نقاط، خاصة في غرب وجنوب غرب مدينة دونيتسك الصناعية.

وفي منطقة أفدييفكا، شمال دونيتسك، قال الأوكرانيون إنهم صدوا 20 هجوماً روسياً.

وقبل أسابيع قليلة، اضطرت كييف إلى الانسحاب من المنطقة المحصنة حول أفدييفكا بعد أشهر من القتال العنيف.

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