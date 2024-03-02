غوتيريش يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي للأونروا

المصدر: د ب أ

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المفوضية الأوروبية الذي اتخذته يوم الجمعة بالإفراج الوشيك عن 50 مليون يورو (54 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حسبما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش.

وقال دوجاريك إن القرار يأتي في وقت حرج وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا المبلغ جزء من المساعدات التي تبلغ 82 مليون يورو (89 مليون دولار) التي ستقدمها المفوضية الأوروبية عبر الأونروا هذا العام.

وتابع دوجاريك أن جوتيريش يأمل بشدة في أن يحذو المانحون الدوليون حذو المفوضية الأوروبية في توفير الدعم للأونروا .

كما رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بقرار المفوضية الأوروبية وقال إن الأموال ستدعم جهود الأونروا للحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وكانت الأونروا في موقف صعب للغاية بعد تعليق المانحين الغربيين التمويل في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتقدم الوكالة المساعدة والحماية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

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