بايدن يكشف نتائج الفحص الطبي السنوي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نتائج الفحص الطبي السنوي الذي خضع له في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند أمس.

وأكد بايدن للصحفيين أن النتائج ليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي، وذلك بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وتستحوذ نتائج الفحص الطبي السنوي للرئيس الأمريكي محط اهتمام كبير، إذ يسعى بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وكان الأطباء أعلنوا أن بايدن بصحة جيدة ولائق لأداء مهام منصبه بعد الفحص الطبي الذي أجراه العام الماضي.

وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره، وأعلن الأطباء خلوّه من أي أعراض ناجمة عن إصابة طويلة بفيروس كوفيد-19 والوعكة التي لحقت به بسبب الفيروس في 2022.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ​​ملخصاً مكتوباً عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي أجراه الرئيس الديمقراطي.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاماً) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

وتبادل المرشحان الاتهام بالتدهور العقلي. وقالت نيكي هيلي (52 عاماً)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة إلى من يتولى رئاسة الولايات المتحدة، مؤكدةً ضرورة أن يخضعا لاختبارات لقياس مستوى الإدراك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز