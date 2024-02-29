سوناك: بريطانيا تنزلق إلى حكم الغوغاء

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس، أن بريطانيا تنزلق نحو حكم الغوغاء، مشيراً إلى أن الشرطة ستبذل المزيد من الجهود لحماية الديمقراطية في البلاد، بعدما أعلنت الحكومة عن تمويل إضافي للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان.

وقال العديد من المشرعين البريطانيين إن الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، وإن بعضهم أصبحوا يشعرون بالخوف على سلامتهم إذا عبَّروا عن آرائهم بشأن هذا الصراع.

ودخل البرلمان، الأسبوع الماضي، في حالة من الفوضى مع تصاعد التوترات حول تصويت يتعلق بغزة، حيث استند رئيس مجلس العموم إلى تهديدات مخيفة ضد المشرعين كذريعة لاتخاذ قرار خالف به الإجراءات البرلمانية المعتادة.

وقال سوناك، في اجتماع مع قادة الشرطة أمس، وفقاً لتصريحات نشرها مكتبه: «هناك إجماع متزايد على أن حكم الغوغاء يحل محل الحكم الديمقراطي، وعلينا جميعاً أن نغيّر ذلك بشكل عاجل».

وأضاف: «لا يمكننا ببساطة أن نسمح بهذا النمط من السلوك العنيف والترهيب المتزايد الذي يهدف، حسب ما هو واضح لأي شخص، إلى قمع النقاش الحر ومنع الممثلين المنتخبين من القيام بعملهم»، واصفاً ذلك بأنه «ببساطة مخالف للديمقراطية».

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