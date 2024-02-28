نقل بابا الفاتيكان إلى المستشفى وإلغاء مشاركته في فعاليات عامة

المصدر: د ب أ

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أعلن الفاتيكان أنه تم نقل بابا الفاتيكان فرنسيس للمستشفى للخضوع لفحوصات، عقب عقده اجتماعه العام الأسبوعي في الفاتيكان اليوم.

وذكر الفاتيكان أن البابا عاد إلى الفاتيكان بعد فترة قصيرة.

وأوضحت الفاتيكان أن البابا، البالغ من العمر 87 عاماً، كان يعاني أنفلونزا خفيفة لعدة أيام، ولذلك ألغى مشاركته في عدة فعاليات عامة.

وقال البابا، خلال اجتماعه العام: «ما زلت أشعر بأعراض طفيفة لنوبة برد».

ولم يعلّق الفاتيكان على نوع الفحص الذي تم إجراؤه في مستشفى جيميلي بوسط روما.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن البابا ربما خضع لفحص بالتصوير المقطعي بالكمبيوتر للتعرف على ما إذا كانت هناك مضاعفات في الرئة.

ويعتزم بابا الفاتيكان لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس بصورة شخصية لأول مرة السبت المقبل.

وأثارت صحة البابا حالة من القلق لبعض الوقت. وفي الآونة الأخيرة، واجه البابا أيضا مشكلات بسبب التهاب في الجهاز التنفسي. وفي العام الماضي، تم نقله إلى المستشفى مرتين.

وغالباً ما يجلس البابا على كرسي متحرك أثناء الظهور العلني بسبب ضعف في الركبة.

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