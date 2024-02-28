مسؤولان أمريكيان: توقعات بخفض أمريكا لقواتها بالقرب من الشرق الأوسط خلال أسابيع

المصدر: د ب أ

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قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إنه من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وأوضح أحد المسؤولين أنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية (يو إس إس باتان) ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (إم إي يو) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

وتم نشر قوة الرد السريع البحرية لأول مرة في يوليو وتم إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، وسبق أن تم تمديدها لتبقى في شرق البحر المتوسط، حسبما ذكرت (سي إن إن).

وتم إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (مارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التعليق.

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