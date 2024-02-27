البيت الأبيض: أمريكا لن ترسل جنوداً للقتال في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذا الاحتمال.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "الرئيس بايدن كان واضحاً بشأن هذا الأمر وهو أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وأدلت واتسون بهذا التصريح بينما كان بايدن يجتمع مع كبار المشرعين في البيت الأبيض لمناقشة قضايا التمويل ومنها المساعدات لأوكرانيا.

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