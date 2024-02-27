آلاف الفنانين يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية

المصدر: د ب أ

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دعا آلاف الفنانين إلى استبعاد إسرائيل من معرض "بينالي البندقية" خلال العام الجاري، وذلك في رسالة مفتوحة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الرسالة التي نشرها اليوم "تحالف الفن ليس الإبادة الجماعية" على الإنترنت إنه من غير المقبول أن يتم تمثيل الفن في فعالية ثقافية دولية من دولة ترتكب حالياً فظائع في قطاع غزة المحاصر.

وأفاد التحالف بأن أكثر من 8 آلاف فنان ومحترف في المجال الثقافي وقعوا حتى الآن على العريضة.

ويأتي هذا الطلب قبل نحو شهرين من بدء المعرض الفني الشهير، الذي تستضيفه مدينة البندقية (فينيسيا) كل عام، في الـ20 من أبريل المقبل.

ويستمر البينالي حتى الرابع والعشرين من نوفمبر، ويشهد عرض العديد من الأجنحة الوطنية. ويطالب الفنانون الذين وقعوا على العريضة بعدم السماح بإقامة جناح إسرائيلي.

وجاء في العريضة أن "أي تمثيل رسمي لإسرائيل على المسرح الثقافي الدولي هو تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة".

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