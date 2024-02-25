زلزال بقوة 5.8 درجات يهز منطقة شينجيانغ الصينية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل أن زلزالا بقوة 5.8 درجات ضرب مقاطعة آكتشي التابعة لمنطقة شينغيانغ الواقعة في شمال غرب الصين الساعة 12:14 ظهرا بالتوقيت المحلي (04.14 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو انهيار منازل حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفة أن المناطق المحيطة بمركز الزلزال ذات كثافة سكانية قليلة.

وقالت الوكالة الرسمية إن خطوط الكهرباء الرئيسية وشبكات توزيع الكهرباء تعمل بشكل طبيعي كما لم تتأثر حركة القطارات المحلية.

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجات منطقة الحدود بين قيرغيزستان وشينجيانغ يوم 23 يناير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز