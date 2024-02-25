وزيرة الخارجية الألمانية تضطر للبحث عن ملجأ للحماية من الغارات خلال زيارة أوديسا الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى البحث عن ملجأ للحماية خلال زيارتها لأوديسا في أوكرانيا، مساء السبت، إثر انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وانطلقت صافرات الإنذار مساء السبت في الساعة 09:48 مساء (19:48 بتوقيت غرينتش). وأمكن سماع صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في المدينة الساحلية. وتم رفع التحذير في الساعة 10:07 مساء.

ولجأت السياسية المنتمية لحزب الخضر إلى ملجأ فندقها مع أعضاء وفدها ونزلاء آخرين.

ثم سمع دوي انفجار في منطقة أوديسا. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صاروخ أصيب أو ما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية قد اعترضت القذيفة.

ولم ترد معلومات فورية عن أضرار محتملة أو ضحايا.

وخلفت غارتان روسيتان بطائرات مسيرة ما مجموعه أربعة قتلى وعدة جرحى في مدينة أوديسا قبل وقت قصير من زيارة بيربوك.

ووصلت بيربوك إلى أوكرانيا في رحلة بمرافقة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإحياء الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

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