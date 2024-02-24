البيت الأبيض يتهم رئيس مجلس النواب بمساعدة إيران عبر عرقلة مشروع قانون

المصدر: رويترز

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صعّد البيت الأبيض انتقاداته لرئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي إلى الحزب الجمهوري مايك جونسون، الجمعة، واتهمه بمساعدة إيران وروسيا عبر عرقلة التصويت على مشروع قانون للأمن القومي يهدف إلى إرسال مساعدات لأوكرانيا.

وقالت ستة مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض، ما يعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.

وقال أندرو بيتس نائب المتحدث باسم البيت الأبيض وكبير مستشاري الاتصالات في مذكرة اطلعت عليها رويترز ومن المقرر إعلانها اليوم الجمعة إن إيران "تعمل جاهدة على زيادة قدرات روسيا في حربها على أوكرانيا وهجماتها على المدن الأوكرانية".

وجاء في المذكرة "الرئيس بايدن يقف في وجه إيران. ولكن أين هو الالتزام المنتظر من رئيس مجلس النواب جونسون بعدم "إرضاء إيران" في كل هذا؟ لم يتحقق".

ووافق مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي على مشروع قانون مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بأغلبية ساحقة بلغت 70 مقابل 30 صوتاً، منهم 22 جمهورياً انضموا إلى الديمقراطيين الذين وافق معظمهم على القانون.

ومنح جونسون مجلس النواب عطلة لمدة أسبوعين دون طرح الإجراء للتصويت، قائلاً: "لن يجبرنا مجلس الشيوخ على التحرك".

ويعتقد كثير من أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولي البيت الأبيض أن مشروع القانون سيمرره مجلس النواب بتأييد كلا الحزبين إذا سمح جونسون للمجلس بالتصويت.

ويقول جونسون إن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية يجب أن تتضمن أيضاً إجراءات لمعالجة الأمن على الحدود الأمريكية مع المكسيك، وذلك بعد أن أوقف الجمهوريون نسخة من مشروع قانون تضمن أكبر وأشمل إصلاح لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.

وقال متحدث باسم جونسون، الجمعة، إن الإدارة مذنبة بنفس التهمة التي توجهها إليه.. وهي دعم إيران وروسيا.

وأضاف أن الحظر الذي فرضته الإدارة مؤخرا على محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال يجبر أوروبا على شراء الغاز الطبيعي من روسيا، لا الولايات المتحدة.

وأمضى مسؤولون كبار بإدارة بايدن عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوروبا في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن احتمال توقف واشنطن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وطمأنوا نظراءهم من باريس وبرلين وكييف مع دخول الحرب عامها الثالث بأن واشنطن ستتجاوز الأمر بطريقة أو بأخرى.

وحذرت مذكرة البيت الأبيض من أن "بوتين ألمح إلى أنه إذا نجح في أوكرانيا، فقد يهاجم دولاً أعضاء بحلف شمال الأطلسي تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها".

وأضافت المذكرة "إذا سهّل الجمهوريون في مجلس النواب هزيمة أوكرانيا، فإن أمريكا قد تواجه نفقات أكبر بكثير من التمويل الذي نحتاجه من كلا الحزبين لزيادة قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمعارض القديم لحلف شمال الأطلسي، قد هدد في الأسابيع القليلة الماضية بالتخلي عن بعض الحلفاء الأوروبيين إذا هاجمتهم روسيا.

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