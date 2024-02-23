ارتفاع عدد وفيات حريق برج بلنسية السكني

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد وفيات حادث الحريق الضخم الذي اندلع، أمس، في مبنى سكني بمدينة بلنسية الإسبانية، وتأكدت حالة وفاة خامسة.

وأكد قاضي التحقيق الوفاة اليوم، فيما أعلنت السلطات القضائية عن فتح تحقيق في أسباب الحريق.

وذكرت صحيفة «لا فانجارديا»، نقلاً عن مصادر بالتحقيقات، أن الجثث الأربع التي تم انتشالها خلال الليل هي لزوجين وطفليهما.

وقالت ماريا خوسيه كاتالا، عمدة بلنسية، في وقت سابق، إن ما يصل إلى 15 من سكان المجمع السكني ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت سلطات الطوارئ قد أكدت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق هائل دمر مبنى سكنياً في مدينة بلنسية الساحلية الإسبانية.

ونقلت قناة «آر تي في إي» عن أحد السكان في مجمع سكني مجاور قوله إن «المبنى ظهر وكأنه صنع من الفلين، لقد اندلعت فيه النيران فجأة وسرعان ما لحق به الدمار».

وتسببت السرعة، التي انتشر بها الحريق من إحدى الشقق إلى سطح المجمع السكنى، فضلاً عن إصابة 15 شخصاً وفقدان ما يصل إلى 15 آخرين، في شعور الإسبان بالصدمة.

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