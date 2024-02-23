4 مصابين بهجوم نفَّذه طالب على مدرسة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أصيب أربعة تلاميذ في مدرسة بمدينة فوبرتال غربي ألمانيا، خلال هجوم نفَّذه طالب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وأعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، أمس، أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به على خلفية هذه الجريمة، مؤكداً أن عدة تلاميذ تعرضوا لإصابات في المدرسة اثنان منهم على الأقل في حالة خطرة.

وأضاف أن الشرطة تنتشر بكثافة في موقع الحادث، مشيراً إلى أنه لم يتم إطلاق أي رصاص أثناء الحادث.

وقال إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، الذي أصيب أيضاً في الحادث، كان يتصرف بشكل جنوني، موضحاً أن الجريمة ربما كانت حادثاً عشوائياً غير مبرر.

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