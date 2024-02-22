بلغاريا تحتجز عددا من المشتبه في انتمائهم لعصابة لتهريب البشر

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الداخلية البلغاري كالين ستويانوف الأربعاء عن اعتقال عشرة مهربين مشتبه بهم وزعيمهم بعد عملية للشرطة في منطقة بورجاس بجنوب شرقي البلاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء البلغارية.

ويشتبه في أن العصابة قامت بجلب مهاجرين إلى بلغاريا ثم إخراجهم من البلاد.

وقال ستويانوف إنه من المرجح اعتقال المزيد من مهربي البشر.

وقال نائب مدير شرطة الحدود البلغارية، ستويان ماندادجييف، إن العصابة عملت مع نظرائها في تركيا لمساعدة ما لا يقل عن 30 مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من سوريا وأفغانستان، على العبور عبر بلغاريا إلى الغرب منذ بداية عام 2023.

ويدفع المهاجرون أكثر من 5 آلاف يورو (5400 دولار) لنقلهم إلى دول غرب أوروبا، وفقا لشرطة الحدود البلغارية. وتكلف عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو.

وتم احتجاز حوالي 18 ألفا و500 مهاجر غير شرعي على حدود بلغاريا وداخلها العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية، بزيادة 7ر10% عن عام 2022.

ومن المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة شنجن الخالية من الحدود اعتبارا من نهاية مارس، على الرغم من أن حدودها الجوية والبحرية فقط مشمولة بذلك، لأن القرار لا يزال معلقا بشأن رفع عمليات التفتيش على الحدود البرية.

وفشل انضمام بلغاريا إلى منطقة شنجن بحلول نهاية عام 2023 في المقام الأول بسبب مقاومة النمسا، التي تقول إن الكثير من المهاجرين غير المسجلين وصلوا إليها عبر بلغاريا.

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