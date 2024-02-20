روسيا تنفي المزاعم الأمريكية بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في الفضاء

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء كما نفى وزير الدفاع بشكل قاطع أي خطط لمثل هذا النشر.

وقال مصدر مطلع لرويترز، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت الكونغرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة تتعلق بقدرات نووية روسية ومحاولات لتطوير أسلحة سيجري نشرها في الفضاء.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن مزاعم الولايات المتحدة بشأن النوايا الروسية تهدف إلى تخويف المشرعين الأمريكيين ودفعهم إلى تخصيص أموال إضافية لمواجهة روسيا.

وأضاف بوتين أن أنشطة روسيا في الفضاء لا تختلف عن أنشطة الدول الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة.

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