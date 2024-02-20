26 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

المصدر: د ب أ

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دعت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام" في قطاع غزة، حسبما قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل يوم الاثنين.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حذرت جميع دول التكتل، باستثناء المجر، إسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمق كارثة نحو 5ر1 مليون لاجئ مكدسين في المدينة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل الاجتماع: "إن هجوما على رفح سيكون كارثيا تماما... سيكون غير معقول".

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