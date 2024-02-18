لندن: موسكو أقالت قائد الأسطول الروسي بالبحر الأسود

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم، أنه ثمة معلّقين روس مؤيدين لحرب أوكرانيا قالوا، يوم الخميس الماضي، إنه قد تمت إقالة قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف من منصبه.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة «إكس»، أنه من خلال رسم أوجه التشابه بين سوكولوف وسلفه إيجور أوسيبوف، فمن المرجح أن تكون الإقالة جاءت نتيجة نجاح أوكرانيا في إغراق سفن مختلفة تحت قيادته، كما أنه قد يكون لأسلوب قيادة سوكولوف دور أيضاً في إقالته.

وعلى الرغم من عدم صدور تأكيد من جانب وزارة الدفاع الروسية، فمن المحتمل أن يحل نائب سوكولوف السابق محله في الوقت الحالي، سيرجي بينشوك، قائماً بأعمال القائد، حتى يتم الانتهاء من التحقيق الداخلي بشأن غرق سفينة الإنزال «سيزار كونيكوف»، يوم الخميس الماضي، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثاً يومياً بشأن الحرب، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز