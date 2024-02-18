الصين: لا مناطق محظورة حول الجزر التايوانية بعد مقتل شخصين

المصدر: رويترز

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قالت الحكومة الصينية إنه لا توجد حدود أو مناطق محظورة لصيد الأسماك حول مجموعة من الجزر التايوانية القريبة من ساحل الصين وإن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد وفاة مواطنين صينيين بالقرب من الجزر.

دافعت تايوان يوم الخميس عن تصرفات خفر السواحل بعد وفاة شخصين على متن زورق سريع صيني اقترب بشدة من جزيرة تايوانية على الخطوط الأمامية عندما انقلب قاربهما أثناء محاولتهما الفرار من سفينة لخفر السواحل. ونجا اثنان آخران.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في السنوات القليلة الماضية من قوارب الصيد الصينية والسفن الأخرى العاملة في المياه التي تسيطر عليها تايوان، خاصة حول جزر كينمن وماتسو التي تقع على مسافة قصيرة من ساحل الصين.

وفي وقت متأخر أمس السبت، قال مكتب شؤون تايوان الصيني، الذي أدان بالفعل تايبه بسبب الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة بيدنج في كينمن، إن مقتل الشخصين تسبب في "سخط شديد" في الصين.

وأضاف "الصيادون على جانبي مضيق تايوان يعملون في مناطق الصيد التقليدية في منطقة شيامن-كينمن البحرية منذ العصور القديمة، ولا يوجد شيء اسمه مياه محظورة أو مغلقة".

وتقع كينمن، التي تسيطر عليها تايوان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، بجوار مدينتي شيامن وتشوانتشو الصينيتين.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني إن الحكومة لديها حسن النية تجاه شعب تايوان، لكنها لن تتسامح أبدا مع تجاهل تايوان لسلامة الصيادين الصينيين.

وأضاف أن "البر الرئيسي يحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات، وستتحمل تايوان كافة العواقب"، دون الخوض في تفاصيل.

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