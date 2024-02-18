بايدن يلقي باللائمة على الكونغرس في هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا

المصدر: د ب أ

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ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللائمة على الكونغرس في انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا في شرقي أوكرانيا، يوم السبت، قائلاً إن تقاعس الكونغرس أدى إلى هذه الهزيمة.

وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، بعد مكالمة هاتفية بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الجيش الأوكراني اضطر هذا الصباح إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن أجبر الجنود الأوكرانيون على ترشيد استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس، ما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر".

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد لزيلينسكي مرة أخرى دعم الولايات المتحدة لكييف، منوهاً إلى الحاجة الملحة للحصول على موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تأخير طويل على خطط لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه لن يطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ولا يزال التصويت ممكناً على مشروع القانون من الناحية النظرية من خلال عملية معقدة نادراً ما تستخدم والتي قد تدفع بطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ولطالما دعا بايدن، وهو ديمقراطي، الكونغرس إلى التحرك.

وكان البيت الأبيض قد حذر أخيراً من سقوط أفدييفكا وألقى باللوم على تقاعس الكونغرس في الانسحاب. ويمثل الانسحاب من المدينة المحاصرة منذ أشهر انتكاسة أخرى للجيش الأوكراني في دفاعه ضد روسيا.

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