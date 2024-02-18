وفاة "أبو دراسات السلام" عن عمر يناهز 93 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفي عن 93 عاماً النرويجي يوهان جالتونج، الذي يعد رمزاً بارزاً في تأسيس أبحاث ودراسات السلام والصراع، حسبما أفادت وكالة أنباء "إن تي بي" النرويجية"، السبت، نقلاً عن نجله.

وأكدت هذه الأنباء متحدثة باسم معهد أوسلو لأبحاث السلام.

ودرس جالتونج الرياضيات وعلم الاجتماع، وأسس معهد أوسلو لأبحاث السلام في العاصمة النرويجية. ودرس لاحقاً في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، من بين أماكن أخرى.

وحاز جائزة نوبل البديلة في عام 1987. وأعرب المنظمون عن تقديرهم له عبر موقعم الإلكتروني باعتباره "أبو دراسات السلام".

كما ترك بصمته في علم التواصل، حيث ركز على معايير اختيار الأنباء.

وذكرت وكالة "إن تي بي" أن جالتونج ألف ما يربو على 150 كتاباً وكتب أكثر من 1000 مقال. وعمل وسيطاً في عدة صراعات. وأثار الجدل في بعض الأحيان وتمت مواجهته باتهامات معاداة السامية.

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