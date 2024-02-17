يعد الأكبر منذ مايو الماضي.. روسيا تعلن تقدم قواتها بعد انسحاب أوكرانيا من أفدييفكا

المصدر: رويترز

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قالت روسيا اليوم السبت إن قواتها ألحقت بالقوات الأوكرانية سلسلة من الهزائم على خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر مع انسحاب القوات الأوكرانية من بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا.

ويمهد الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا الطريق لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو 2023 عندما استولت على مدينة باخموت بعد معركة دامية خلفت آلاف القتلى في مدينة مدمرة ليس بها أي مبنى سليم تقريبا.

وبعد فشل أوكرانيا في اختراق الخطوط الروسية العام الماضي تحاول موسكو سحق القوات الأوكرانية، بينما تفكر كييف في تعبئة جديدة كبيرة ويعين الرئيس فولوديمير زيلينسكي قائداً جديداً لإدارة الحرب.

وأحرزت القوات الروسية توغلات متغلبة على القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في اتجاهات مختلفة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتقع أفدييفكا في منطقة دونباس الصناعية على بعد 15 كيلومترا إلى الشمال من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

ويقول مسؤولون روس وأوكرانيون إن المعركة من أجل أفدييفكا أزهقت آلاف الأرواح لكن أيا من الطرفين لم يعلن أرقام القتلى.

وتشكل أفدييفكا المفتاح لهدف روسيا المتمثل في تأمين السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا. وهما من بين المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول روسيا إنها ضمتها لكنها لا تسيطر عليها بشكل كامل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مشاهد فوضوية ظهرت مع انسحاب القوات الأوكرانية، إذ تركت بعض الجرحى ونفدت ذخيرة الجنود.

وتسيطر القوات الروسية على ما يقل قليلا عن خمس الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا. وذكر تقرير عن الحرب الروسية الأوكرانية صادر عن مركز بيلفر أنه خلال شهر حتى 13 فبراير، انتزعت القوات الروسية 35 ميلا مربعا من الأراضي بينما انتزعت أوكرانيا ميلا مربعا واحدا فقط.



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