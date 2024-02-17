لاتفيا: يجب على أوروبا تعزيز الإنفاق على الدفاع بعد تعليقات ترامب

المصدر: رويترز

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أكد كريسجانيس كارينز وزير خارجية لاتفيا أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الفجة بشأن حلف شمال الأطلسي تظهر أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها، لكنها ستظل بحاجة إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي.

وأثار ترامب انتقادات شديدة من كبار المسؤولين الغربيين لقوله إنه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة أبلغ زعيما لم يذكر اسمه بأنه لن يحمي الدول الأعضاء في الحلف التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتها.

وقال كارينز، رئيس الوزراء السابق للدولة البلطيقية والذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة، في مقابلة مع رويترز إن تصريحات ترامب الأسبوع الماضي كانت "حادة بشكل غير متوقع"، لكنها تعكس مشاعر أمريكية أوسع نطاقا يجب على أوروبا أن تراعيها.

وأضاف كارينز بينما كان يسير متنقلا بين فعاليات مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي أمس الجمعة "قال العديد من الرؤساء على مدى سنوات عديدة إننا يتعين علينا في أوروبا، كمجتمع ثري بشكل عام، أن نستثمر بشكل أكبر في الدفاع عن أنفسنا".

وقال "أعتقد أن الولايات المتحدة بمرور الوقت ستكون أقل ميلا إلى الشعور بأن ضمان الأمن الأوروبي بشكل كامل يقع على عاتقها".

وأشار إلى أن رد أوروبا يجب أن يشمل مواصلة إنفاق المزيد على الدفاع، وهو اتجاه أججه سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 وحربها في عام 2022.

وأشار إلى أن حلف الأطلسي أعلن في تقدير الأسبوع الماضي أن 18 من أعضائه البالغ عددهم 31 سيحققون هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، ارتفاعا من 11 عضوا في عام 2023.

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