مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بإطلاق نار جنوبي إسرائيل

المصدر: د ب أ

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أعلن الاسعاف الإسرائيلي، اليوم، مقتل شخصين جنوبي إسرائيل من جراء هجوم يُعتقد أنه إرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح، في تقرير أولي، أن ستة أشخاص أصيبوا، منهم رجل (20 عاماً) في حالة حرجة، وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه في أن الهجوم «إرهابي»، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم يُعتقد أنه أطلق النار على محطة للحافلات جنوبي البلاد قبل أن يتم تحييده من جانب مدنيين.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة بحثاً عن مشتبه بهم آخرين محتملين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الإرهابي من سكان شعفاط شرقي القدس، ويحمل إقامة إسرائيلية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: «يذكّرنا هذا الهجوم بأن البلاد كلها هي جبهة، وأن القتلة، الذين لا يأتون من غزة فقط، يريدون قتلنا جميعاً».

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