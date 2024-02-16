أمريكا تشنّ هجوماً إلكترونياً على سفينة تجسس في البحر الأحمر

المصدر: رويترز

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كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة شنَّت هجوماً إلكترونياً في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.

وأوضح المسؤولون، في تقرير نشرته شبكة «إن.بي.سي نيوز»، أمس، أن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من الرد على هجوم بطائرة مسيَّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، وإصابة عشرات الاشخاص أواخر الشهر الماضي.

وذكرت الشبكة التلفزيونية أن العملية استهدفت تعطيل قدرة السفينة على نقل المعلومات الاستخباراتية إلى الحوثيين في اليمن.

وشنَّ الحوثيون هجمات بالطائرات المسيَّرة المتفجرة والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع القليلة الماضية، وأدت الهجمات إلى إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت مخاوف من اختناقات في الإمدادات.

وردَّ الجيش الأمريكي بشن ضربات على الحوثيين. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير، إن قصف أهداف الحوثيين سيستمر، على الرغم من إقراره بأنه قد لا يوقف هجماتهم.

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