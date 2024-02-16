3 أطفال على الأقل.. بوتين يحث الأسر الروسية على الإنجاب

المصدر: رويترز

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حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الأسر الروسية على إنجاب طفلين على الأقل، في سبيل الحفاظ على الهوية العرقية للأمة، وعلى أن تنجب ثلاثة أو أكثر كي تنمو البلاد وتزدهر.

وأوضح بوتين لموظفين في مصنع دبابات في منطقة الأورال أن طفلين لكل أسرة هو الحد الأدنى إذا ما أراد سكان روسيا الحفاظ على هويتهم.

وقال: «إذا كنا نريد البقاء كمجموعة عرقية، أو كمجموعات عرقية تستوطن روسيا، فلا بد من طفلين على الأقل».

وأضاف: «إذا أنجبت كل أسرة طفلاً واحداً فحسب، فسيتقلص عدد السكان، ومن أجل التطور والتنمية، تحتاجون إلى ثلاثة أطفال على الأقل».

وعانت روسيا، على مدى عقدين من الزمن، الانخفاض التدريجي في عدد السكان في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي الذي تفاقم بسبب المشكلات المزمنة.

وقدَّر مكتب الإحصاءات الرسمي أن عدد سكان روسيا بلغ 146.4 مليون نسمة في بداية 2023 هبوطاً من نحو 149 مليون نسمة قبل 20 عاماً، لكنه أعلى من 143 مليوناً بين عامي 2007 و2012.

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