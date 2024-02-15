الكونغرس: خطة روسية لوضع سلاح نووي في الفضاء

المصدر: د ب أ

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كشف مصدران مطلعان في الكونغرس الأمريكي أن روسيا تسعى إلى وضع سلاح نووي في الفضاء لإمكانية استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شبكة «ايه بي سي نيوز» قولها إن السلاح النووي الذي سيوضع في الفضاء لن يستخدم لإسقاط سلاح على الأرض.

وأبلغت الولايات المتحدة الكونغرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات النووية الروسية التي يمكن أن تشكّل تهديداً دولياً، وفقا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة جادة، لكن القدرات لا تزال قيد التطوير، ولم تنشرها روسيا.

وأوضحوا أنه بالتالي «لا يشكل ذلك تهديداً عاجلاً للولايات المتحدة أو أوكرانيا أو حلفاء أمريكا الأوروبيين». وذكرت «نيويورك تايمز» أن المعلومات سرية للغاية.

وقال مسؤول أمريكي حالي ومسؤول أمريكي سابق إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة مرتبطة بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء. وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن السلاح النووي لم يوضع في المدار.

وظهر التهديد بعد أن أصدر النائب مايكل آر تيرنر، الجمهوري من ولاية أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بياناً غامضاً يدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المواد. وأثار بيان تيرنر، وقراره بمشاركة المعلومات مع الآخرين في الكونغرس، ضجة بواشنطن حول ماهية المعلومات الاستخباراتية.

وقال تيرنر: «أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد؛ حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد علانية».

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