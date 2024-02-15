الكونغرس يجبر بايدن على تقليص مشتريات طائرات إف 35

المصدر: رويترز

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أجبر الحد الذي فرضه الكونغرس على حجم ميزانية الدفاع المقبلة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص مشتريات طائرات إف 35.

وكشف مصدران أن بايدن يريد خفض 18 في المئة من عدد طائرات إف 35 التي تشتريها وزارة الدفاع (البنتاغون) العام المقبل، بسبب الحد المفروض من قِبل الكونغرس على حجم ميزانية الدفاع المقبلة.

وسينخفض طلب البنتاغون للطائرات المقاتلة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، إلى أقل من 70 طائرة، بانخفاض عن الطلب الذي كان من المتوقع أن يبلغ 83 طائرة، ليمثل خفضاً بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق على الطائرات.

وقد يؤثر تقليص طلبيات طائرات إف 35 في مقاول الدفاع البارز الذي يحصل على نحو ربع عائداته من برنامج الطائرات النفاثة.

وما زال الطلب الدولي قوياً على الطائرات التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 80 مليون دولار و120 مليون دولار حسب النوع، وانخفضت أسهم لوكهيد مارتين 2.6 في المئة بعد هذه الأخبار.

وقالت لوكهيد مارتن، في بيان، إنها «تتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن والكونغرس» في ميزانية السنة المالية 2025 في الأشهر المقبلة.

وقال المصدران إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي طلب بايدن لميزانية الدفاع والأمن القومي 895 مليار دولار، ما يتطلب خفضاً كبيراً في مجموعة واسعة من البرامج، وتأجيل برامج حالية وإبطاء جهود استكمال مخزون الأسلحة الذي سحبت منه الحروب في أوكرانيا وإسرائيل.

وأضاف المصدران أن مفاوضات الميزانية بين وزير الدفاع لويد أوستن ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بلغت الختام تقريباً، لكن المبلغ النهائي قد يتغير قبل الكشف عن طلب الميزانية في 11 مارس.

وتوقع البنتاغون، العام الماضي، شراء 83 طائرة مقاتلة من طراز إف 35 من شركة لوكهيد مارتن مقابل 9.8 مليارات دولار.

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